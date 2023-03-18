ترامب يعود الى منصتي يوتيوب وفيسبوك و يتوقع توقيفه الثلاثاء داعياً إلى التظاهر

2023/03/18 | 18:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,-(أ ف ب) – قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنه يتوقع أن يجري “توقيفه” الثلاثاء بسبب مزاعم بدفع أموال لنجمة إباحية قبل انتخابات 2016 ودعا الأميركيين إلى التظاهر.وكتب ترامب في حسابه على منصته الاجتماعية Truth Social صباح السبت “سيجري توقيف المرشح الجمهوري الرئيسي والرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية الثلاثاء.تظاهروا! استعيدوا بلادنا!”، […]

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