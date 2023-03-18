2023/03/18 | 18:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة تم التقاطها في 4 أيار/مايو 2016 وفيها خالد البلشي (وسط) عضو مجلس إدارة نقابة الصحافيين المصرية ورئيس لجنة الحريات، يتظاهر مع الصحافيين خارج مقر النقابة في القاهرة © اف ب/ارشيف محمد الشاهد القاهرة (أ ف ب) – انتُخب خالد البلشي المعروف بمواقفه المعارضة في مصر حيث يُحتجز عشرون صحافيا في السجن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتخاب معارض مصري على رأس نقابة الصحافيين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتخاب معارض مصري على رأس نقابة الصحافيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).