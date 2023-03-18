وزير خارجية تركيا يعلن من القاهرة عن لقاء مرتقب بين السيسي وإردوغان

2023/03/18 | 18:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه بنظيره التركي مولود تشاوش أوغلو في القاهرة في 18 آذار/مارس 2023 © ا ف ب خالد دسوقي القاهرة (أ ف ب) – أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو السبت من القاهرة “التحضير للقاء” بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي، لإنهاء عقد […]

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