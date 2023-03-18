نداء من قوى غربية كبرى لمحاسبة الأسد.. بيان

2023/03/18 | 18:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تحظ الذكرى الـ12 للانتفاضة السورية، التي صادفت الخميس الماضي، بكثير من الاهتمام الإقليمي والعالمي، عدا عن صدور بيان من أربع دول كبرى وجهت من خلاله نداء مشتركا لمحاسبة نظام الرئيس السوري بشار الأسد على الفظائع التي ارتكبها ضد شعبه خلال سنوات النزاع.

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