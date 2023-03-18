2023/03/18 | 18:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 مارس، 2023 بغداد/المسلة: عد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، زيارة رئيس الوزراء محمد...

ظهرت المقالة بارزاني بشأن زيارة السوداني الى الإقليم: فرصة جيدة للتفاهم والقضاء على الصراعات أولاً على المسلة.

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