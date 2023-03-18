2023/03/18 | 18:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 مارس، 2023 بغداد/المسلة: وجه وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، رسالة إلى ما...

ظهرت المقالة ايران: زيارة شمخاني الى الامارات والعراق ليست ظاهرة جديدة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران: زيارة شمخاني الى الامارات والعراق ليست ظاهرة جديدة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران: زيارة شمخاني الى الامارات والعراق ليست ظاهرة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).