2023/03/18 | 18:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nYKV35hdZaE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. 18 الف طبيب غادروا العراق بسبب التهديدات بالقتل) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. 18 الف طبيب غادروا العراق بسبب التهديدات بالقتل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).