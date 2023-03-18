من مديرية المرور.. وزير الداخلية يصدر توجيهات

2023/03/18 | 18:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أصدر وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، توجيهات بعد زيارته مديرية المرور العامة.

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