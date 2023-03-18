”الاعتصام المفتوح قادم“.. تظاهرة لأهالي المعامل تطالب بمركز صحي وشبكة مجاري

2023/03/18 | 18:47 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعامل (بغداد) 964 تظاهر عدد من أهالي منطقة المعامل، شرقي بغداد، احتجاجاً على نقص الخدمات، ملوّحين بـ”اعتصام مفتوح” في حال عدم توفير مراكز صحية وطرق وشبكات مجاري.التفاصيل: المتظاهرون رفعوا لافتات تطالب بمحاسبة المسؤولين، وترشيح “إدارة حقيقية” للمجلس البلدي.شارك في التظاهرات العديد من شيوخ العشائر دعماً لأبناء المنطقة، ورددوا عبر مكبرات الصوت شعار، “كلا […]

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