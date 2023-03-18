بالصور:وزيرة الهجرة توجه بزيادة توزيع المساعدات في مخيمات بزيبز خلال شهر رمضان المبارك

2023/03/18 | 18:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشرفت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة

إيڨان فائق جابرو، على توزيع المساعدات

العينية للنازحين المتواجدين في مخيمات

عشوائيات بزيبز بمحافظة الأنبار من

سكنة مناطق جرف النصر والعويسات، فيما

وجهت كوادر الوزار

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