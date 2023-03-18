الموارد المائية تكشف تطورات ملف التفاوض مع تركيا

2023/03/18 | 18:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد

المائية خالد شمال، السبت، عن توجه وفد

رفيع المستوى الى تركيا من اجل التفاوض

في ملف اطلاق الحصص المائية للعراق،

فيما اكد ان سبب تقليل حصص العراق يعود

لعدم وجود قانون ا

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