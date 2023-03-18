الامم المتحدة: سبعة ملايين طفل عراقي لا يجدون مياه شرب في المدارس

2023/03/18 | 18:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مسؤول في الامم المتحدة ، السبت، ان

اكثر من سبعة ملايين طفل يجدون صعوبة في

الحصول على المياه الصالحة للشرب في

المدرسة بعد 20 عامًا من الغزو الذي

قادته الولايات المتحدة وما تلاه من

أعمال عنف تركت ال

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