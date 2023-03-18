الرئيس التركي يعلن تمديد اتفاقية صفقة حبوب البحر الأسود

2023/03/18 | 18:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه اعتباراً من اليوم، تم تمديد اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، دون ذكر المدة بناء على المحادثات التي أجريت بشكل مكثف في الفترة الماضية.

وقال أردوغان: "تم تمديد مدة صفقة الحبوب، التي تنتهي في 18 مارس.



لقد ضمنا التمديد لفترة جديدة من الاتفاقية بفضل المفاوضات التي أجريناها مع الطرفين (روسيا وأوكرانيا)".

وأضاف، كما تعلمون، فإن هذه الاتفاقية وهي أهم اتفاقيات حصلت خلال الأزمة الأوكرانية منذ بدايتها إلى جانب تفاهمات تبادل الأسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني، كانت ستنتهي اليوم 18 مارس.

وتابع الرئيس التركي، "لكننا ومن خلال تواصلنا المستمر مع الطرفين، الروسي والأوكراني، استطعنا تجديد هذه الاتفاقية اعتبارا من فجر 19 مارس".

وأشار أردوغان إلى أنه حتى اليوم، تم تصدير أكثر من 25 مليون طن من الحبوب، عبر أكثر من 800 سفينة شحن، صوب الأسواق الدولية، وهو ما يؤكد الأهمية الكبيرة لهذه الاتفاقية على الأمن الغذائي العالمي واستقرار الأسعار وتوفر المواد الغذائية.

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