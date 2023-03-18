توجه حكومي لإنهاء الدوام الثلاثي والمدارس الطينية والكرفانية العام المقبل

2023/03/18 | 18:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، السبت، عزم الحكومة على إنهاء الدوام الثلاثي والمدارس الطينية والكرفانية العام المقبل.

وقال الجبوري لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الزيارة (إلى ذي قار) تهدف إلى الوقوف والاطلاع على الواقع التربوي في المحافظة"، مبيناً أنه "تم افتتاح 82 مدرسة في ذي قار، وهي من ضمن المشاريع المختلفة والمتلكئة خلال السنوات الماضية".

وأكد، أن "هناك عزماً حكومياً وتوجيهات من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأن يشهد العام المقبل نهاية الدوام الثلاثي والمدارس الطينية والكرفانية وعلى هذا الأساس تستمر الحكومة بمشاريع المدارس وفي جميع محافظات العراق".

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