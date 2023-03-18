2023/03/18 | 19:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد ما قاله السوداني لبعثة المنتخب العراقي في اوزباكستان

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