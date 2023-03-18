توجيه من وزير الداخلية إلى مدراء مواقع تسجيل المركبات ومنح الإجازات

2023/03/18 | 19:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤكداً دعمه لعمل مديرية المرور ومحاسبة المقصرين في أداء واجباتهم… وزير الداخلية يلتقي مدراء مواقع تسجيل المركبات ومنح إجازات السياقة ================ زار وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري يرافقه وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبعض قادة الوزارة، اليوم السبت، مديرية المرور العامة، والتقى سيادته مدراء مواقع تسجيل المركبات ومنح إجازات السياقة في بغداد والمحافظات، واستمع إلى […]

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