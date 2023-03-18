2023/03/18 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم -

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ثانياً في بطولة كأس آسيا بعد خسارته في النهائي أمام المنتخب الأوزبكي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ثانياً في بطولة كأس آسيا بعد خسارته في النهائي أمام المنتخب الأوزبكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).