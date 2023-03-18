الرئيس التركي يعلن تمديد صفقة الحبوب في البحر الأسود

2023/03/18 | 19:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، تمديد العمل بصفقة الحبوب في البحر الأسود، لكنه لم يحدد موعدًا جديدًا لانتهاء سريانها.

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