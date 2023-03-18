مركز أبحاث كويسنجق: 4 مزارعين ينجحون في إنتاج صنفين جديدين من القمح

2023/03/18 | 19:51 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – 964 أعلن مركز أبحاث القمح في كويسنجق، السبت، عن إنتاج صنفين جديدين من القمح، مسجليّن لدى وزارة الزراعة العراقية، وسيتم حصاد أول وجبة منهما خلال هذا العام.فهمي صالح، مدير مركز أبحاث القمح في كويسنجق، لشبكة 964: تكمن أهمية الدراسة في أن الصنفين الجديدين من القمح متوافقان مع مناخ كويسنجق، والمناطق التي تمتاز بالبيئة […]

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