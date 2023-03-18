2023/03/18 | 19:57 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يستقبل وفداً من أهالي الطارمية ويوجه بوضع المعالجات والحلول لكل احتياجات القضاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/18 | 19:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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