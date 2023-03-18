لم يصدقوا ما قاموا باصطياده.. شاهد طفلًا يحصل على مفاجأة العمر في رحلة صيد بحرية

2023/03/18 | 20:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت أسرة قدمت من ولاية نورث داكوتا إلى جنوب ولاية فلوريدا برحلة صيد بحرية مذهلة في مياه فورت لوديرديل.حصلت الأسرة على مفاجأة العمر وذلك باصطياد سمكة قرش أبيض كبير.

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