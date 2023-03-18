2023/03/18 | 20:30 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل ترفض دارين حمزة بعض الأدوار التي تقدّم لها؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: p-oQE0KW5ns
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل ترفض دارين حمزة بعض الأدوار التي تقدّم لها؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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