2023/03/18 | 20:33 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- على امتداد الشهرين الرابع والخامس المقبلين تصل البواخر تباعاً.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة: حجم إنتاج الحنطة المتوقع هذا العام سيكون ما بين 3.5-3 مليون طن) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة: حجم إنتاج الحنطة المتوقع هذا العام سيكون ما بين 3.5-3 مليون طن) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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