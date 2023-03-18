التجارة: حجم إنتاج الحنطة المتوقع هذا العام سيكون ما بين 3.5-3 مليون طن

2023/03/18 | 20:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على امتداد الشهرين الرابع والخامس المقبلين تصل البواخر تباعاً.

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