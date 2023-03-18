النزاهة تعلن تنفيذ 8 عمليات ضبط والقبض على 7 متهمين في النجف

2023/03/18 | 20:33 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف – 964 أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، عن تنفيذها 8 عمليات ضبط، في دوائر التسجيل العقاري والبلدية والصحة والمطار الدولي في النجف، مبينة أنه تم خلالها ضبط 7 متهمين.وذكر بيان لهيئة النزاهة تلقت شبكة 964 نسخة منه: دائرة التحقيقات أشارت إلى أن فريق شعبة التحري في مكتب تحقيق النجف تمكن من ضبط معاون […]

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