والد مهسا أميني يتهم القضاء الإيراني بعدم الحيادية ويهدد بطلب تحقيق دولي

2023/03/18 | 20:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم والد الشابة الإيرانية مهسا اميني القضاء بالمماطلة وعدم الحيادية في التعامل مع قضية ابنته التي توفيت في حجز للشرطة في سبتمبر الماضي، ما أثار موجة من الغضب والاحتجاجات ضد المؤسسة الدينية في البلاد.

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