2023/03/18 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو لجنة الكهرباء والطاقة هاتف الساعدي، وجود عمل كبير من الشركات العالمية مثل سيمنز وجنرال اليكترك لانهاء ملف الكهرباء في العراق.

وقال الساعدي في لقاء مع (بغداد اليوم) ان "هناك مشاكل تواجهنا في الإنتاج والنقل"، مبينا أن "تلك الشركات الأجنبية تلعب دورا لتطوير الإنتاج والنقل".

واوضح ان "العراق يعاني نقصا كبيرا بالكهرباء ولازال يعاني المواطن الانقطاع المتكرر للطاقة"، مشيرا الى أن "هناك توجها حكوميا لتطوير ملفي الإنتاج النفطي والكهربائي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بلجنة الطاقة: سيمنز وجنرال اليكترك تعملان لانهاء ملف الكهرباء في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بلجنة الطاقة: سيمنز وجنرال اليكترك تعملان لانهاء ملف الكهرباء في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).