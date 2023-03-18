واقع مخيف.. العراق على بعد 7 سنوات من احتضان شوارعه 10 ملايين سيارة

2023/03/18 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

يقف العراق على بعد 7 سنوات فقط من واقع مرعب يتمثل ببلوغ عدد العجلات في شوارعه الـ10 ملايين عجلة، وسط الازدحامات الحالية التي يشهدها.

ومع تضاعف عدد السيارات الى 10 ملايين سيارة في 2030 سيكون العراق بحاجة الى مضاعفة عدد الشوارع وكميات الوقود الى ثلاثة اضعاف.

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