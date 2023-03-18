واسط .. القبض على مسافرين بحوزتهم مواد مخدرة

2023/03/18 | 20:42 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم السبت، عن ضبط مسافرين اثنين بحوزتهم مواد مخدرة في واسط.

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