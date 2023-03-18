وفد عراقي يناقش في الرياض تأسيس الشركة العراقية – السعودية

2023/03/18 | 20:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وصل رئيس هيئة الاستثمار حيدر محمد مكية، السبت، إلى السعودية على رأس وفد حكومي.

وذكرت الهيئة في بيان، أن الزيارة تأتي من أجل "بحث الفرص الاستثمارية المشتركة بين بغداد والرياض ومناقشة تأسيس الشركة العراقية – السعودية".

وأضاف البيان، "ضم الوفد العراقي ممثلين عن وزارات الخارجية والنفط والكهرباء والإعمار والإسكان والزراعة والتخطيط والتجارة والامانة العامة لمجلس الوزراء".

وتابع، أن "الوفد سيناقش مسارات الشراكة لتنمية القطاع الاستثماري في العراق، وسيؤسس إلى اتفاقات تمنح المشاريع الاستثمارية والتنموية بعداً استراتيجياً في التنفيذ ومحاكاة المشاريع الرائدة في المنطقة".

واعتبر البيان، أن "زيارة الوفد العراقي إلى السعودية خطوة باتجاه تعزيز دعامات الثقة في البيئة الاستثمارية الوطنية وتحفيز رؤوس الأموال والمستثمرين السعوديين للعمل فيها".

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