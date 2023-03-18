إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون المصادقة على الحساب الختامي لسنة 2012

2023/03/18 | 20:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

عقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة رقم (14) للدورة الانتخابية الخامسة للسنة التشريعية الثانية للفصل التشريعي الأول".

وشهدت الجلسة، "تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998".

وأنهى مجلس النواب، "القراءة الأولى لمشروع قانون المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية 2012".

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