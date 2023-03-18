2023/03/18 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة الضابط ليث الخيكاني متأثراً بمضاعفات إصابته خلال إعتداء الطارمية ضبط 11 ألفاً و900 صاعق تفجير بحوزة متسلّلين للعراق المحافظات – مراسلو (الزمان) اطاحت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، بما يسمى المسؤول العسكري لقاطع خالد بن الوليد بعملية نوعية في ديالى، فيما ضبطت 6 سوريين حاولوا التسلل الى العراق وبحوزتهم 11 الف و900 […]

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