2023/03/18 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (الشرقية) تطلق دورة برامجية ضخمة في رمضان بغداد – ندى شوكت كشفت قناة (الشرقية) عن تفاصيل دورتها البرامجية المنوعة لشهر رمضان المبارك التي تعد اضخم دورة برامجية لأفضل انتاج منوع ومتميز.فيما دشنت منصة 1001 بالشراكة مع (الشرقية) تطبيقاتها على الهواتف الذكية والالواح الالكترونية على ابل ستور وغوغل بلاي ،واصبح بامكان الملايين متابعة مستوى تلفزيوني فريد […]

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