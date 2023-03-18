2023/03/18 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء يسمح للمحكومين توكيل من ينوب عنهم في الدعاوى بغداد – الزمان وجه مجلس القضاء الاعلى ،محاكم الاحوال الشخصية بالسماح للمحكومين توكيل من ينوب عنهم في دعاوى تصديق الزواج الخارجي واثبات النسب وتاييد الحضانة وسلب الولاية.واطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع رئيس هيئة الاشراف القضائي ليث جبر حمزة جاء فيها انه (حصلت موافقة رئيس […]

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