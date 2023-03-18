شركات كندية تقدم ميزة تغطية رسوم تجميد البويضات لموظفيها، إليك التفاصيل

2023/03/18 | 21:05 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقوم بعض الشركات في كندا بتقديم ميزة صحية للموظفين، من خلال تغطية رسوم تجميد البويضات بالنسبة لمن يريد تأجيل الإنجاب إلى وقت لاحق.على سبيل المثال، قررت تونيا جونسون، 39 سنة، وهي موظفة عزباء تجميد بويضاتها لوقت لاحق قبل أن تبدأ تكوين أسرة.هذا الإجراء يكلف في العادة ما يصل إلى 15000 دولار لدورة واحدة […]

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