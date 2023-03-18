السوداني يلتقي جمعاً من وجهاء وعشائر منطقة الفضيلية في بغداد

2023/03/18 | 21:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، جمعاً من شيوخ عشائر ووجهاء منطقة الفضيلية بالعاصمة بغداد.

وجرت خلال اللقاء، مناقشة الوضع الأمني في المنطقة، ومستوى الخدمات المتوفرة، وأهمّ التحديات الاجتماعية والأمنية التي يواجهها الأهالي، بما فيها انتشار الجريمة والمخدرات.

كما شهد اللقاء متابعة الظواهر السلبية في المنطقة ومنها (الدكة العشائرية)، وسبل تطويقها ومحاسبة مرتكبيها وفق القانون.

ووجّه سيادته بمحاسبة من يحاول العبث بأمن المنطقة، واستقرارها، بقوة وحزم، من خلال فرض سلطة الدولة، والتأكيد على ألّا أحد يمكن أن يكون فوق القانون.

وأكدَّ السيد رئيس مجلس الوزراء ضرورة الاهتمام بالواقع المعاشي للمنطقة، من خلال الارتقاء بالخدمات البلدية والصحية، وتحسين وضع شبكة الطاقة الكهربائية، وإنجاز مشروع تعبيد وتأهيل طريق الفضيلية.

وشدّد سيادته على أولوية معالجة النقص في عدد المدارس، وتوفير المزيد من الأبنية المدرسية اللائقة، فضلاً عن إكمال مستشفى الفضيلية.



والعمل على رفع مستوى الأداء الأمني في المنطقة.

يتبع...

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