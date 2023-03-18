ذي قار.. اعتقال المتهم الرئيس باغتيال استاذ جامعي

2023/03/18 | 21:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت محافظة ذي قار، السبت، عن اعتقال المتهم الرئيس باغتيال استاذ جامعي.

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