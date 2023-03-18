2023/03/18 | 21:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أن باحثين قاموا بمسح عدد من زجاجات المياه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير من بكتيريا قناني الماء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير من بكتيريا قناني الماء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).