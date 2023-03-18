وسط الخسائر الفادحة.. روسيا

2023/03/18 | 21:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط روسيا لتعزيز قواتها العسكرية من خلال زيادة أعداد المشمولين بالتجنيد الاجباري، وفقا لتقرير صادر عن المخابرات العسكرية البريطانية في إحاطتها اليومية عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

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