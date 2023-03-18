عرض فيلم كردي توفي 6 من نجومه.. وأحداثه حول جثامين الجند في حرب الثمانينات

2023/03/18 | 21:52 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – 964 عُرض فيلم سينمائي كردي حول الحرب العراقية الايرانية، في سينما إمباير بفاميلي مول في أربيل، السبت، بحضور جمهور غفير ودخول مجاني، واستذكر الحاضرون 6 من ممثليه الذين توفوا خلال الاعوام العشرة الاخيرة، منذ انتاج هذا العمل عام 2014.التفاصيل: ضمن فعاليات مهرجان الربيع ونوروز، بادرت سينما إمباير الى عرض الفيلم الكردي المعروف […]

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