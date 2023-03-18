وكيل صلاح يرد على تغريدة عن استعداده للرحيل عن ليفربول وتفضيله الانتقال للدوري الإسباني

2023/03/18 | 21:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، رامي عباس، على تغريدة تزعم استعداد اللاعب للرحيل عن نادي ليفربول الإنجليزي وتفضيله الانتقال إلى أحد أندية الدوري الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

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