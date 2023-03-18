2023/03/18 | 21:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 مارس، 2023 بغداد/المسلة: دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، المتصدين للمسؤولية إلى خدمة...

ظهرت المقالة المالكي يدعو المتصدين للمسؤولية إلى خدمة الناس وإحتضان الخريجين أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يدعو المتصدين للمسؤولية إلى خدمة الناس وإحتضان الخريجين) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يدعو المتصدين للمسؤولية إلى خدمة الناس وإحتضان الخريجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).