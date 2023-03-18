القاسم يُقصي الجوية بأربعة أهداف بدوري الكرة الممتاز

2023/03/18 | 21:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حقق فريق نادي القاسم فوزاً تاريخياً على مضيفه القوة الجوية بنتيجة 4-3 في آخر مواجهات الجولة 21 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .وجرت المباراة عند الساعة السابعة والنصف في ملعب […]

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