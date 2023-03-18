زلزال بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر يضرب الإكوادور

2023/03/18 | 22:07 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن المركز الأورمتوسطي لرصد الزلازل، أن هزة أرضية بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر، ضربت ساحل دولة الإكوادور بقارة أمريكا الجنوبية.

وأوضح المركز الأورمتوسطي لرصد الزلازل، أن الزلزال الذي تبلغ قوته 6.7 درجة على مقياس ريختر والذي وقع بالقرب من ساحل الإكوادور، وقع على عمق 80 كيلومتر تحت سطح القشرة الأرضية.

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