2023/03/18 | 22:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

وجهت مديرية إعلام تربية ذي قار، اليوم السبت، إدارات مدارس المحافظة بوقفة استنكار بشأن حادثة الاغتيال التي تعرض لها أحد الاساتذة.

وقال إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "تقرر قيامكم يوم غد الأحد الموافق 19 / 3 / 2023م بوقفة استنكار وتنديد بحادث الاغتيال الجبان الذي طال حياة المربي (عقيل عبدالله حمدان) خلال ال (10) دقائق الاولى من بداية الدوام الرسمي، مع قراءة سورة الفاتحة على روحه".

هذا وأعلنت محافظة ذي قار، اعتقال "المتورط" باغتيال الاستاذ الجامعي (عقيل عبد الله).

وكان مصدر أمني قد أفاد، مساء الجمعة، باغتيال استاذ جامعي في محافظة ذي قار على يد مسلحين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية ذي قار توجه إدارات المدارس بوقفة استنكار بشأن اغتيال أحد الاساتذة الجامعيين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية ذي قار توجه إدارات المدارس بوقفة استنكار بشأن اغتيال أحد الاساتذة الجامعيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).