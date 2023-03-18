المالية النيابية: انخفاض النفط مؤقت ولن يؤثر على موازنة العراق

2023/03/18 | 22:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعتبرت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم السبت، ان انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي مؤقت وليس له تأثير على الموازنة لأنها محسوبة وفق معدل سنوي.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ"بغداد اليوم"، ان "95% من موارد العراق هي من النفط، لكن لا نستطيع الاعتماد على انخفاض أسعار النفط ليومين او اكثر، فهذا الانخفاض مرتبط بظروف معينة، ولهذا لا مخاوف من الانخفاض الحالي وتأثيره على العجز في الموازنة".

وبين كوجر انه "لا يمكن الحكم على موارد العراق النفطية بمجرد انخفاض النفط لأيام قليلة، فالموازنة محسوبة كمعدل سنوي، وليس كحساب يوم او يومين، فهناك إمكانية لارتفاع النفط خلال الشهر او الشهرين المقبلين، والحساب في الموازنة محسوب على المعدل السنوي، ولهذا لا تأثير لانخفاض النفط لايام معدودة".

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