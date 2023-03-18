القانون يحسم الجدل: لا انتخابات مبكرة والحكومة مستمرة لغاية 2025

2023/03/18 | 22:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أستبعد ائتلاف دولة القانون، اليوم السبت، اجراء انتخابات مجلس النواب خلال العام الحالي، وفيما اكد أن قانون الموازنة سيبقي على الحكومة لغاية 2025، عد الموازنة الحالية “استهلاكية”.

وقال القيادي بالائتلاف، جاسم محمد جعفر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحكومة الحالية ستبقى لغاية اكمال دورتها الحكومية والاستمرار بدفة الحكم لغاية 2025”.

وأضاف، أن “استمرار الحكومة الحالية ظهر جلياً من خلال قانون الموازنة المالية للأعوام الثلاثة المقبلة”، مؤكداً “عدم وجود انتخابات برلمانية مبكرة في العام الحالي”.

وأوضح القيادي بائتلاف المالكي، أن “انتخابات مجالس المحافظات قائمة وسيتم إنجازها سواء في شهر تشرين الأول من العام الحالي أو العام المقبل”.

أما بشان ارقام الموازنة الثلاثية، أوضح جعفر، أن “الموازنة الحالية وبعجز يصل لأكثر من 60 تريليون دينار فهي تمثل صعوبة على الحكومة”، لافتا الى أن “موازنة العام الحالي استهلاكية أكثر مما هي واقعية، لاسيما مع غياب القطاع الخاص وحركة السوق والبناء في البلد”.

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