الاتحاد: خطوات بارزاني الاستفزازية ستؤدي الى تقسيم الاقليم

2023/03/18 | 22:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد القيادي في الاتحاد الوطني كوران فتحي، اليوم السبت، ان استحواذ الحزب الديمقراطي في كردستان سيؤدي إلى تقسيم الإقليم خلال الفترة المقبلة، متهما رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني بممارسة سياسة الاقصاء ضد كوادر الاتحاد.

وقال فتحي في حوار متلفز إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يضر البيت الكردي ويحاول الاستحواذ على مناصب الاتحاد الوطني في الإقليم”.

وأضاف، ان “خطوات رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الأخيرة ستعمق الخلافات بشكل اكبر والاقليم يعاني من المشاكل الاقتصادية والسياسية”.

وتابع فتحي، ان “الديمقراطي لا يملك أي صلاحيات للسيطرة على مناصب الاتحاد الوطني”، مشيرا الى ان “الاتحاد الوطني له علاقات مع القوى السياسية في بغداد واخرى اقليمية ولن يقبل بتسلط الديمقراطي”.

ولفت الى ان “الاتحاد الوطني سيتعامل مع بغداد في حال استيلاء الديمقراطي على مناصبه “.

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