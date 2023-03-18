2023/03/18 | 22:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت شركة تعبئة وخدمات الغاز التابعة لوزارة النفط، السبت، أن منظومة غاز العجلات التي تزود بها المواطنين ذات مناشئ عالمية وآمنة وتلاقي إقبالاً واسعاً.

وقال مدير قسم غاز السيارات في الشركة أزهر فاضل عبد الحسين، إن "منظومة الغاز التي يزود بها المواطنون ذات مناشئ عالمية رصينة ومصنعة بموجب المواصفات العالمية ومستخدمة في معظم بلدان العالم"، مبينة أن "المنظومة تحتوي على وسائل أمان كثيرة عكس ما موجود في منظومة البنزين التي تفتقر إليها".

وأضاف، أن "المنظومة يتم ضبطها بموجب محددات السلامة العالمية، ويتم تزويد السائق بإجراءات السلامة في الاستخدام"، لافتا إلى أنها "تُلاقي إقبالا واسعا من أصحاب العجلات"، بحسب الوكالة الرسمية.

وأشار إلى أن "المنظومة تعمل منذ أكثر من 5 سنوات بصورة جيدة وتحقق مردودات مالية واقتصادية تصب بمصلحة السائق، من حيث فرق سعر الغاز عن البنزين، فضلا عن الحفاظ على محرك السيارة، وقلة صيانة العجلات".

وتابع، أن "الشركة تزود أصحاب العجلات بكارت الصيانة، مع توقيعه على تعهد بعدم التلاعب بمنظومة الغاز واللجوء حصراً إلى ورش الشركة المنتشرة في كل أنحاء العراق".

وأكد، أن "أي تلاعب بالمنظومة خارج ورش الشركة وبدون إجراءات السلامة والمحددات العالمية سيعرض السائق إلى المساءلة، وبالنهاية هدفنا سلامته وعليه فقط مراجعتنا في حال وجود أي مشكلة في أداء المنظومة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط: منظومة غاز العجلات تحقق مردودات مالية واقتصادية تصب بمصلحة السائق ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط: منظومة غاز العجلات تحقق مردودات مالية واقتصادية تصب بمصلحة السائق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).