العراق يتوقع إنتاج 3.5 مليون طن من الحنطة خلال الموسم الحالي

2023/03/18 | 22:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حددت وزارة التجارة، السبت، حجم إنتاج الحنطة المتوقع والحاجة الفعلية للبلاد، فيما أشارت إلى أن بواخر محملة بالحنطة المستوردة ستصل العراق على امتداد الشهرين الرابع والخامس المقبلين.

وقال مدير عام تصنيع الحبوب في وزارة التجارة، خالد إسماعيل النداوي، إن "حجم إنتاج الحنطة المتوقع هذا العام سيكون ما بين 3.5-3 مليون طن، والحاجة الحقيقية للبلاد هي 4 ملايين و600 ألف طن".

وأضاف النداوي، أن "جانب الاستيراد مؤمن من قبل وزارة التجارة، وشرعت ابتداء بتأمين الحصول على الحنطة المستوردة الكندية والأسترالية والأميركية، والآن لدينا الكميات الواصلة للموانئ العراقية بين 4 إلى 5 بواخر".

ولفت إلى، أنه "على امتداد الشهرين الرابع والخامس المقبلين تصل البواخر تباعاً، حيث سيؤمن الناتج المحلي والاستيراد الحاجة الكلية".

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