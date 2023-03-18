2023/03/18 | 22:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Eked87Vhe9Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بنود الموازنة تعيد الحديث عن ضرورة الحفاظ على سوق مستقر || الخبير الاقتصادي همام الشماع) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بنود الموازنة تعيد الحديث عن ضرورة الحفاظ على سوق مستقر || الخبير الاقتصادي همام الشماع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).